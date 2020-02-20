Taksi 4 filmi konusu ve oyuncuları
Haziran 2007 yılında vizyona giren film Taksi 4’ün yönetmen koltuğunda Gérard Krawczyk oturuyor. İşte Taksi 4 filminin konusu ve oyuncu kadrosu…
TAKSİ 4 KONUSU
Komiser Gilbert, sıradan bir Otel temizlikçisini terörist, ünlü Futbolcu Djibril Cisse’yi ise kaçak bir göçmen sanmıştır. Belçikalı bir suçlu Afrika’ya gönderilmeden önce 24 Saat boyunca Marsilya polisine emanet bırakılır. Emilien, o kadar saf bir polistir ki, bunun farkına varan hırsız, Emilien’i aslında masum biri olduğuna kolayca ikna eder.
TAKSİ 4 OYUNCULARI
Fransız yapımı filmin başrollerinde Sammy Naceri, Frederic Diefenthal, Bernard Farcy, Emma Wiklund, Edouard Montoute, Jean-Luc Couchard, François Damiens yer alıyor.