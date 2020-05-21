Taksi 4 filmini konusu ve oyuncuları… Taksi 4’te kimler oynuyor?

Gérard Krawczyk tarafından yönetilen Taksi 4 filmi bu akşam izleyicisiyle televizyonda buluşacak. Taksi serisinin diğer filmlerinde olduğu gibi, Samy Naceri taksi şoförü “Daniel Morales”‘i oynuyor. Peki Taksi 4 filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

TAKSİ 4 OYUNCULARI

Fransız yapımı filmin başrollerinde Sammy Naceri, Frederic Diefenthal, Bernard Farcy, Emma Wiklund, Edouard Montoute, Jean-Luc Couchard, François Damiens yer alıyor.

TAKSİ 4 KONUSU

Komiser Gilbert, sıradan bir Otel temizlikçisini terörist, ünlü Futbolcu Djibril Cisse'yi ise kaçak bir göçmen sanmıştır. Belçikalı bir suçlu Afrika'ya gönderilmeden önce 24 Saat boyunca Marsilya polisine emanet bırakılır. Emilien, o kadar saf bir polistir ki, bunun farkına varan hırsız, Emilien'i aslında masum biri olduğuna kolayca ikna eder.