Taksi 5 konusu ve oyuncuları… Taksi 5’te kimler oynuyor?

Unutulmaz film serileri arasında yer alan Taksi izleyici tarafından büyük ilgi görüyor. Serinin önemli filmlerinden olan Taksi 5, aksiyon, komedi ve polisiye içerikli senaryosuyla güncelliğini koruyor. İşte Taksi 5 filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

Hem yönetmenlik koltuğunda hem de başrolde olan Franck Gastambide, Taksi 5 filminin mimarı olarak görülüyor. Fransa’da 2018 yılında çekilen Taksi 5 filminin konusu ve oyuncu kadrosu haberimizde yer alıyor…

TAKSİ 5 KONUSU

Parisli süper bir polis olan Sylvain Marot, aynı zamanda olağanüstü bir şofördür. Sylvain, eski emniyet müdürü şimdi ise Marsilya Belediye Başkanı olan Gibert tarafından, güçlü Ferrarilerle büyük bir soygun düzenleyen İtalyan Çetesini yakalamak için görevlendirilir. Fakat görevini yerine getirmek için, Marsilya'daki en kötü VTC sürücüsü olan ünlü taksi şoförü Daniel Morales'in yeğeni Eddy Maklouf ile çalışmak zorunda kalır.

TAKSİ 5 OYUNCULARI

Franck Gastambide

Rolü : Sylvain Marot

Malik Bentalha

Rolü : Eddy Maklouf

Bernard Farcy

Rolü : Gérard Gibert

Salvatore Esposito

Rolü : Toni Dog