Taksi 5 konusu ve oyuncuları… Taksi 5’te kimler oynuyor?

Hem yönetmenlik koltuğunda hem de başrolde olan Franck Gastambide, Taksi 5 filminin mimarı olarak görülüyor. Fransa’da 2018 yılında çekilen Taksi 5 filminin konusu ve oyuncu kadrosu haberimizde yer alıyor…
TAKSİ 5 KONUSU
Parisli süper bir polis olan Sylvain Marot, aynı zamanda olağanüstü bir şofördür. Sylvain, eski emniyet müdürü şimdi ise Marsilya Belediye Başkanı olan Gibert tarafından, güçlü Ferrarilerle büyük bir soygun düzenleyen İtalyan Çetesini yakalamak için görevlendirilir. Fakat görevini yerine getirmek için, Marsilya'daki en kötü VTC sürücüsü olan ünlü taksi şoförü Daniel Morales'in yeğeni Eddy Maklouf ile çalışmak zorunda kalır.
TAKSİ 5 OYUNCULARI
Franck Gastambide
Rolü : Sylvain Marot
Malik Bentalha
Rolü : Eddy Maklouf
Bernard Farcy
Rolü : Gérard Gibert
Salvatore Esposito
Rolü : Toni Dog