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Taksim’de taksicilerin maske umursamazlığı
Taksim’de taksicilerin maske umursamazlığı
Taksim'de her gün onlarca müşteri indirip bindiren taksicilerin çoğunun maske takma kuralına uymadıkları görüldü. Yasak olmasına rağmen Taksim Meydanı'nda durarak müşteri bekleyen ve seyir halindeki taksi sürücüleri corona virüsü önlemleri kapsamında takılması zorunlu olan maskeleri ya çene altına indiriyor ya da hiç takmıyor. 
Magazin 29 Temmuz 2020 - 11:35

Corona virüsü önlemleri kapsamında maske takma zorunluluğuna uymayan taksiciler, Taksim Meydanı’nda görüntülendi. Turistlerin uğrak yeri olan Taksim’de her gün onlarca müşteri indirip bindiren taksicilerin birçoğunun kurallara uymadığı görüldü.
Yasak olmasına rağmen Taksim Meydanı’nda durarak müşteri bekleyen ve seyir halindeki taksi sürücülerinin çoğunun ya maske takmadıkları ya da çene altına indirdikleri kameraya yansıdı. Görüntülendiklerini fark eden bazı taksi sürücüleri maskelerini takarak yollarına devam etti.(DHA)

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