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Talat Bulut ameliyata böyle gitti
Talat Bulut ameliyata böyle gitti
Yaptırdığı kontrollerde kalp damarları tıkalı çıkan oyuncu Talat Bulut, dün ameliyata alındı.
Magazin 26 Haziran 2020 - 09:45

Yasak Elma dizisiyle kendisinden söz ettiren oyuncu Talat Bulut, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan bir isim… Özellikle gündeme yönelik paylaştığı videolarla beğeni toplayan ve doğruluğuna inandığı konularda sert açıklamalar yapmaktan da geri durmayan Bulut, yaptığı son paylaşımla takipçilerini korkuttu.

 

Bir hastane odasında ameliyata giderken çekilmiş görüntüsünü paylaşan Bulut, bu videoya “Ameliyata gidiş vakti, Dr. Melih Us kalbime giden damarlarda kanıma özgürlük yolu açıcak” notunu düştü.