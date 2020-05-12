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Talat Bulut dizi setlerinin durma nedenini açıkladı
Oyuncu Talat Bulut, sosyal medya hesabından paylaştığı video üzerinden Türkiye'deki dizi sektörünün neden dünyaya açılamadığını çözdüğünü söyledi.
Magazin 12 Mayıs 2020 - 11:42

Kadrosunda yer aldığı Yasak Elma dizisinin çekimleri corona virüsü yüzünden durdurulan ve kısa bir süre önce dizinin sezonu kapattığı belli olan Talat Bulut, sosyal medya hesabından çektiği bir video ile değerlendirmede bulundu. Corona virüsü salgını günlerinde gündemden uzak kalmayan ve çektiği videolarla dikkatleri üzerine çeken Bulut, bu defa da Türk dizi sektörünün sorunlarından bahsetti.

Salgın günlerinde bol bol bilimsel kitap okuduğunu söyleyen Bulut, dizi setlerinin durmasının ardındaki nedenin Hollywood sineması olduğunu söyledi.

Corona virüsü günlerinde yaşanan sorunlardan bahseden Talat Bulut, paylaştığı bu video ile çok sayıda yorum ve beğeni aldı.