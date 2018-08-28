Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Talat Bulut hakkındaki takipsizlik kararı kesinleşti
Talat Bulut hakkındaki takipsizlik kararı kesinleşti
Dizi setinde kostüm asistanı Özge Ş'yi taciz ettiği iddia edilen oyuncu Talat Bulut hakkında verilen takipsizlik kararı kesinleşti.
Magazin 28 Ağustos 2018 - 12:34

Kostüm asistanı Özge Ş’nin,  Talat Bulut’un  tacizine uğradığını iddia ederek yaptığı suç duyurusu üzerine  Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Talat Bulut hakkında takipsizlik kararı vermiş, bunun üzerine harekete geçen Özge Ş., de avukatı aracılığıyla takipsizlik kararına geçtiğimiz günlerde itiraz etmişti. 14 Ağustos 2018’de talebi karara bağlayan Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği kovuşturmaya yer olmadığına dair karardaki gerekçelerin usul ve yasaya uygun bulunduğunu belirterek, Özge Ş.’nin itirazını reddetti. Bu karar ile Talat Bulut hakkında verilen takipsizlik kararı kesinleşmiş oldu.

İLGİLİ HABERYasak Elma dizisinde 'Talat Bulut set asistanını taciz etti' iddiası

Etiketler