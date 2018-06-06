Talat Bulut, taciz iddiaları sonrası sessizliğini bozdu

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FOX’ta yayınlanan ‘Yasak Elma’ isimli dizide rol alan Talat Bulut, dizinin 19 yaşındaki kostüm asistanı Özge Şimşek’i taciz ettiği iddia edilmişti. Yaşanan bu olay sonrası Talat Bulut avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı. İşte Bulut’un o açıklaması; “Müvekkilim Talat Bulut hakkında bir kaç gündür sosyal medyada ve bu gün diğer medya organlarında ortaya atılan iddialar tamamen asılsızdır. Talat Bulut 42 yıl boyunca sanat hayatını saygın bir şekilde sürdürmüş ve toplumsal konulara duyarlılığı ile de sevenlerinin takdirini kazanmış, oldukça sevilen bir sanatçıdır. Bir genç kız babası olan müvekkilim toplumun hassas olduğu bir konuda zan altında bırakılmış, toplum önündeki itibarı zedelenmeye çalışılmıştır. Müvekkilim hakkında ki tüm iddiaları reddetmekle beraber konunun ilgili tarafına karşı yasal başvuru hakkımızı derhal kullanacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz” ifadelerine yer verildi.

