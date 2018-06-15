Talat Bulut tanınmamak için… Havalimanında objektiflere takıldı!

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Oynadığı dizi setinde kostüm asistanı Özge Ş.’yi taciz ettiği iddiaları üzerine zor günler geçiren Talat Bulut, Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Tanınmamak için şapka takan Talat Bulut, bir arkadaşını yolcu etmek için Atatürk Havalimanı'na geldiği öğrenildi.

Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinde görüntülenen Bulut, gazetecilere görüntü vermek istemezken, oyuncunun şapka taktığı görüldü. Taciz iddiasının ardından ilk kez görüntülenen oyuncunun tanınmamak için başını öne eğmesi dikkatlerden kaçmadı. Gazetecilere açıklama yapmayan Bulut, bir süre kafede oturduktan sonra görüntülendiğini fark edince Havalimanı'ndan hızla ayrıldı. İHA