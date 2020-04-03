Talat Bulut yaşlılarla dalga geçen gençlere seslendi

Oyuncu Talat Bulut, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile sokağa çıkma yasağı getirilen yaşlıların bu haliyle dalga geçen gençlere seslendi ve onları son derece sert sözlerle eleştirdi.

Yasak Elma dizisi setinin corona virüsü salgını nedeniyle iptal edilmesinin ardından kendisini ev karantinasına alan oyuncu Talat Bulut, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Fahriye Evcen’in başlattığı bir meydan okumaya yanıt veren Bulut, bu defa da sokağa çıkma yasağı getiriler yaşlılar üzerinden yapılan esprilere sert tepki verdiği bir paylaşımda bulundu.

Şimdilerde yasak yüzünden sokağa çıkamayan o insanların 68 kuşağı gençliği olduğunu söyleyen Bulut, “onlar evlerine dönerken kollarının altında mutlaka gazete ya da kitap olurdu, şimdiki nesil ise çektiği selfielerin ne kadar beğenildiğiyle ilgileniyor” şeklinde sözler sarf etti.