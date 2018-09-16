Talat Bulut, zor günler yaşıyor

Talat Bulut'un, başrolünü oynadığı 'Yasak Elma'nın setinde kostümcü Özge Ş'yi taciz ettiği iddia edilmişti. Ancak savcılık takipsizlik kararı vermişti. Dizinin çekimleri 3 hafta önce başladı ancak Şevval Sam ve Eda Ece'nin, Talat Bulut'a çok mesafeli olduğu ve sette gergin dakikaların yaşandığı iddia edildi.

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Talat Bulut’un, başrolünde yer aldığı ‘Yasak Elma’nın setinde kostümcü Özge Ş’yi taciz ettiği iddia edilmişti. Ancak savcılık takipsizlik kararı vermişti. Posta’da yer alan habere göre, çekimleri 3 hafta önce başlayan dizinin setinde, gergin ve tatsız bir hava hakim. İddiaya göre; Talat Bulut’a kadrodaki bazı oyuncular çok mesafeli. Özellikle de Şevval Sam ve Eda Ece.

TALAT BULUT’A SET ARKADAŞLARI CEPHE ALDI

Şevval Sam ve Eda Ece’nin yan yana oynadıkları sahneler dışında Talat Bulut ile bir araya gelmediği ve sohbet etmediği iddia edildi.