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Talat Bulut’a bir şok da Mahsun Kırmızıgül’den geldi
Talat Bulut’a bir şok da Mahsun Kırmızıgül’den geldi
Taciz iddialarıyla zor günler geçiren Talat Bulut'a bir kötü haber de meslektaşı Mahsun Kırmızıgül'den geldi. 'Mucize 2' filmini çekmeye hazırlanan Kırmızıgül, yaşanan taciz iddialarının ardından Bulut'u filmin kadrosundan çıkardı.
Magazin 17 Haziran 2018 - 09:57

 

Talat Bulut’un ‘Yasak Elma’ dizisinin setinde, kostüm asistanı Özge Şimşek’i taciz ettiği iddia edilmişti. Talat Bulut  yaşanan skandal iddiaları yalanlasa da hakkında dava açıldı. Taciz iddiasından sonra oyuncunun dizi dışındaki işleri de iptal edilmeye başladı.

KADRODAN ÇIKARILDI

‘Mucize 2’ filmini çekmeye hazırlanan Mahsun Kırmızıgül, Talat Bulut’a rol verecekti ancak skandal iddianın üzerine Talat Bulut’u kadrodan çıkardı. Kırmızıgül, yeni bir oyuncu arayışı nedeniyle çekimleri de durdurdu.

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Son güncelleme: 10:04 - 17.06.2018
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