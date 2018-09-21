Talat Bulut’a taciz davasında yeni gelişme!

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Sezon finalinden 1 hafta önce dizi setinde çalışmaya başlayan 19 yaşındaki kostüm sorumlusu Özge Ş’nin işi gereği kıravatını düzeltmek istediği 62 yaşındaki Talat Bulut’un kendisini arka odaya çağırarak dudağından öptüğünü belirtmiş ve olayın hemen ardından da durumu ekip arkadaşlarıyla paylaştığını belirtmişti. 6 gün sonra mahkemeye başvuran Özge Ş’nin şikayeti üzerine olayı inceleyen Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı toplam 12 kişinin ifadesini dinledikten sonra taciz iddiasıyla ilgili Talat Bulut hakkında delil yetersizliğinden takipsizlik kararı vermişti. Daha sonra Ö. Ş.’nin avukatı Sibel Önder’in karara yaptığı itiraz başvurusu da mahkeme heyeti tarafından reddedilmişti. Şimdi ise ortaya çok konuşulacak bir iddia atıldı.

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

Medyatava’nın haberine göre; Bütün bu gelişmeler hafızalarda tazeliğini korurken sette taciz skandalıyla gündeme gelen 1998 doğumlu Özge Ş’nin 5 yıl önce de benzer bir mahkeme süreci yaşadığı ortaya çıktı. Boşanmış bir ailenin çocuğu olan Özge Ş. adına Artvin Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılmış şok bir davanın belgeleri ortaya çıktı. Genç kostümcünün 2013 yılında İstanbul’dan gidip yanında kalmaya başladığı babası Özge Ş.’nin istismarına uğradığını iddia ettiği ve baba hakkında “Çocuğun nitelikli istismarı, hakaret, tehdit, cebir ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” iddialarıyla dava açıldığı ortaya çıktı. Ancak tekrar İstanbul’a annesinin yanına döndükten sonra babası hakkında açılan dava kapsamında Özge Ş. ile ilgili Adli Tıp Kurumu Kartal Şube Müdürlüğü’nde 05.09.2013 tarihli hazırlanan raporda ise hiçbir istismar bulgusuna rastlanmadığı belirlenmiş.

BABASINA İFTİRA ATMIŞ

Özge Ş. psikolog gözetiminde verdiği ifadede ise babasıyla ilgili anlattığı olayların aslında hiç yaşanmadığını, kendisini zorla okula gönderdiği için babasının yanında kalmak istemediğini ve bu nedenle yalan söylediğini ifade etmiş. Mahkemeye sunulan psikolog raporunda ise şu sözlere yer verilmiş: “Olayın bu denli büyüyeceğini düşünmeden hareket etmiştir. Kendisinin kollarında bıçak izleri vardır. Bunları o dönem kendisinin yaptığını söylemiştir” denildi. İşte olaydan aylar sonra ortaya çıkan belge;





