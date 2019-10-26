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Talat Bulut’tan ‘Allah Belanı Versin’ dansı
Yasak Elma disisi oyuncusu Talat Bulut'un setteki arada yaptığı dans sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
Magazin 26 Ekim 2019 - 15:44

Başrolünü Şevval Sam ile birlikte oynadığı Yasak Elma dizisinde taciz iddialarıyla gündeme gelen ve uzun süre magazin gündemini meşgul eden oyuncu Talat Bulut, mahkemenin hakkında verdiği takipsizlik kararının ardından kendisi hakkında çıkan taciz iddialarına karşı 100 bin liralık dava açmıştı.

VİDEO PAYLAŞIMLARIYLA GÜNDEME GELİYOR

Instagram hesabı üzerinden zaman zaman paylaştığı videolarla dikkatleri üzerine çeken Talat Bulut, bu defa sette dans ederken çekilmiş bir video ile gündeme geldi. İsmail Y.K’nın ‘Allah Belanı Versin’ şarkısı ile dans eden Bulut’un bir hayli eğlendiği görülüyor.

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Son güncelleme: 15:45 - 26.10.2019