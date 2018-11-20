Talat Bulut’tan Altan Erkekli’ye gönderme

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Çağan Irmak’ın yeni filmi ‘Bizi Hatırla’nın başrol oyuncusu Altan Erkekli, verdiği bir röportajda, evinin taksitleri için “Şu borcum bitsin artık. 63 yaşımda, her gece onları düşünmekten bıktım” ifadelerini kullanmıştı. Altan Erkekli’nin bu sözlerine Talat Bulut’tan manidar bir yorum geldi. Bulut, “Ah canım Altan Erkekli kıyamam sana. Bu yüzden sen akbil kullanıyorsun.Her filmde oynamana rağmen 1.000.000 $ evin borcunu ödemekte çok zor.Ömrün uzun olsun” dedi.

