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Talat Bulut’tan Altan Erkekli’ye gönderme
Talat Bulut’tan Altan Erkekli’ye gönderme
Altan Erkekli, verdiği bir röportajda "Her gece borçlarımı düşünmekten bıktım!" demişti. Yasak Elma dizi setindeki taciz iddialarıyla adı sıkça gündeme gelen Talat Bulut, Altan Erkekli'nin bu açıklamasına tepki gösterdi.
Magazin 20 Kasım 2018 - 09:36

Çağan Irmak’ın yeni filmi ‘Bizi Hatırla’nın başrol oyuncusu Altan Erkekli, verdiği bir röportajda, evinin taksitleri için “Şu borcum bitsin artık. 63 yaşımda, her gece onları düşünmekten bıktım” ifadelerini kullanmıştı. Altan Erkekli’nin bu sözlerine Talat Bulut’tan manidar bir yorum geldi. Bulut, “Ah canım Altan Erkekli kıyamam sana. Bu yüzden sen akbil kullanıyorsun.Her filmde oynamana rağmen 1.000.000 $ evin borcunu ödemekte çok zor.Ömrün uzun olsun” dedi.
talatbulut

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Son güncelleme: 09:51 - 20.11.2018

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