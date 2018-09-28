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Talat Bulut’tan, Ece Erken’e uzaklaştırma
Talat Bulut’tan, Ece Erken’e uzaklaştırma
'Yasak Elma' dizisinin başrol oyuncularından Talat Bulut'u 19 yaşındaki kostüm asistanı kendisini taciz ettiği iddiasıyla şikayet etmişti. Savcılık iddia ile ilgili yeterli delil bulunamadığı için takipsizlik kararı vermişti. Bu sabah Ece Erken ile Bircan Bali'nin sunumuyla ekrana gelen 'Söylemezsem Olmaz' programında bir kadın, kardeşinin Talat Bulut tarafından taciz edildiğini iddia etti. Bu haberlerin ardından Talat Bulut, program sunucuları Ece Erken ve Bircan Bali hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı...
Magazin 28 Eylül 2018 - 18:11

Suçlamalar sonrası Talat Bulut, Ece Erken ve Bircan Bali hakkında uzaklaştırma kararı çıkardı. Talat Bulut’un avukatı şu açıklamayı yaptı:

“Değerli Basın Mensubu Arkadaşlar,

Hakkındaki iddiaların mesnetsizliği ilgili yargı merciilerince de kesin olarak verilen karar ile sabit olan müvekkilim Talat BULUT için yargı kararını tanımayarak beyanda adeta karalama kampanyası başlatan Ece ERKEN ve Bircan Bali’nin, Bakırköy 2. Aile Mahkemesi’nce uzaklaştırma kararı verilmiştir. Söz konusu kararın ihlali halinde ilk seferinde 3 günden 10 güne, ikinci seferinde ise 15 günden 30 güne kadar tazyik hapsi yaptırımı uygulanacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Av. Ahmet AVŞAR”

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