Talat Bulut’tan, Ece Erken’e uzaklaştırma

'Yasak Elma' dizisinin başrol oyuncularından Talat Bulut'u 19 yaşındaki kostüm asistanı kendisini taciz ettiği iddiasıyla şikayet etmişti. Savcılık iddia ile ilgili yeterli delil bulunamadığı için takipsizlik kararı vermişti. Bu sabah Ece Erken ile Bircan Bali'nin sunumuyla ekrana gelen 'Söylemezsem Olmaz' programında bir kadın, kardeşinin Talat Bulut tarafından taciz edildiğini iddia etti. Bu haberlerin ardından Talat Bulut, program sunucuları Ece Erken ve Bircan Bali hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı...