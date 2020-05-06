Talat Bulut’tan esprili paylaşım

Yasak Elma dizisinde izlediğimiz Talat Bulut, ev karantinası günlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımları ile kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Kimi zaman bir meydan okuma sürecinde çektiği video ile sevenlerinin karşısına çıkan Bulut, kimi zaman da günün mana ve önemine uygun bir video ile sevenlerini selamlıyor…

Talat Bulut bu defa da minik bir çocuğun iğneye iplik geçirmesi sırasında şekilden şekile girdiği anları taklit etti ve bunu “Ve çocuklar, bizim çocuklarımız! Biz kaybettik,iğnenin deliğinden iplik geçirmeyi…!” notuyla paylaştı.