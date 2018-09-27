Talat Bulut’tan rol arkadaşı Şevval Sam’a sert sözler

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Youtube üzerinden yayınlanan bir programa konuk olan Talat Bulut, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Hakkında açılan taciz davası mahkemenin verdiği takipsizlik kararı ile sonlanan Talat Bulut, karar sonrasında kadrosunda bulunduğu Yasak Elma dizisine geri dönmüş ve sosyal medya hesabından paylaştığı video ile gündeme oturmuştu. Bulut şimdi de rol arkadaşı Şevval Sam’ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Sam’ın kendisi hakkında söylediği ‘Maalesef’ çıkışını hatırlatan ve bunun hesabını soracağını söyleyen Talat Bulut ayrıca “Şükretmelisiniz ki Talat Bulut gibi bir oyuncuyla çalışıyorsunuz” kelimelerini kullandı.