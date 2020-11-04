Talat Bulut’tan Yasak Elma’ya veda

Oyuncu Talat Bulut’un son sahne çekimi sonrası yapımcı Fatih Aksoy, bir veda konuşması yaptı. Aksoy konuşmasında “Yasak Elma için anlaştığımız ilk oyuncuydu. 85 bölüm boyunca çok iyi bir oyuncu ve iyi bir insanla çalıştık. Onunla çalışmaktan çok büyük mutluluk duydum. İnşallah yeniden çalışırız” dedi.

“UNUTULMAZ ANLAR”

Instagram hesabından o anlara ilişkin paylaşımlar yapan Talat Bulut da “Veda… Fatih Aksoy’un bana vedası. Eğlenceli ama hüznü bende saklı unutulmaz anlar…” ifadelerini kullandı.

Talat Bulut geçen aylarda dizinin kostüm görevlisi Özge Ş.yi taciz etmekle suçlanmıştı.