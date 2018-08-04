Talat Bulut’un yerine gelecek isim belli oldu
Usta oyuncu Talat Bulut, hayatının en sıkıntılı süreçlerinden birini geçiriyor.
Bulut, geçtiğimiz aylarda taciz skandalıyla gündeme gelmiş, başrol oynadığı Yasak Elma dizisinin setinde bir set çalışanını taciz ettiği ileri sürülmüştü.
İddianın gündeme oturmasından sonra yapımcılar usta oyuncuya karşı tavır aldı. Sanatçının, ‘Yasak Elma’ dizisinde devam edip etmeyeceği de konuşuluyordu.
Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy’un, yeni sezonda kesinlikle Bulut ile çalışmak istemediği yerine Serhan Yavaş ile anlaştığı iddia edildi. Dizide Bulut’a Eda Ece ve Şevval Sam başrolde eşlik ediyor.