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Talat Bulut’un yerine gelecek isim belli oldu
Talat Bulut’un yerine gelecek isim belli oldu
Dizi setinde bir kadını taciz ettiği iddia edilen Talat Bulut'un yeni sezonda dizide yer almayacağı ve yerine başka bir oyuncuyla anlaştığı iddia edildi.
Magazin 4 Ağustos 2018 - 17:30

Usta oyuncu Talat Bulut, hayatının en sıkıntılı süreçlerinden birini geçiriyor.

Bulut, geçtiğimiz aylarda taciz skandalıyla gündeme gelmiş, başrol oynadığı Yasak Elma dizisinin setinde bir set çalışanını taciz ettiği ileri sürülmüştü.

talat-bulut-sli_16_9_1528264265İddianın gündeme oturmasından sonra yapımcılar usta oyuncuya karşı tavır aldı. Sanatçının, ‘Yasak Elma’ dizisinde devam edip etmeyeceği de konuşuluyordu.

Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy’un, yeni sezonda kesinlikle Bulut ile çalışmak istemediği yerine Serhan Yavaş ile anlaştığı iddia edildi. Dizide Bulut’a Eda Ece ve Şevval Sam başrolde eşlik ediyor.

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Yasak Elma dizisinde Talat Bulut’un yerine gelecek isim Serhan Yavaş olarak belirlendi

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Son güncelleme: 18:04 - 04.08.2018
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