Talihsiz kazadan sonra Brooke Shields kendini yeniliyor

Ünlü oyuncu, New York’ta bir spor salonunda denge tahtası kullanırken ve kısa bir süre sonra çekilen röntgen filmlerini paylaşırken “Bu fotoğrafların çekildiği sıralarda, yeni bir başlangıç, yeni bir bakış açısı için asla geç olmadığını fark ettim” diye yazdı.

Yıldız isim yaşadıkları için; “Bu, hayatımın en korkunç anlarından biriyken, aynı zamanda da dönüştürücüydü. Şimdi, yeni bir başlangıç zamanı…” diye ekledi.

Shields ayrıca ameliyattan sonra sağ bacağındaki büyük kesiğin fotoğrafını, bir hastane yatağında yatarken çektiği selfie’yi ve uyluk kemiğindeki büyük kırığı gösteren röntgenin fotoğrafını paylaştı.

Sosyal medyadaki paylaşımlarında daha önce böyle bir acı yaşamadığını anlatan yıldız, “Felç olduğumu sandım ama ayak parmaklarımı hissedebiliyordum” yazdı.

Bu süreçte iki ameliyat geçiren Shields, evine gitmeyi beklerken gelişen bir enfeksiyon nedeniyle üçüncü kez ameliyat olmak zorunda kaldı.

Şubat ayında Instagram’da hastanede koltuk değneği ile ilk adımlarını attığını gösteren bir video yayınladı. Mart ayı başlarında bir fizyoterapistle çalışırken birkaç merdiven çıkmak için nasıl çabaladığını gösteren bir video paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Brooke Shields (@brookeshields)’in paylaştığı bir gönderi

Shields, hikayesini paylaşarak hayatta ciddi sıkıntılarla savaşmak zorunda kalanlara ilham olmak istiyor.

Oyuncu, Deborah Roberts’a verdiği röportajda yaşadığı sorunları olumlu bir hale getirmeye çalıştığını ve bunu kızlarına öğretmeye çalıştığını anlatıyor: “Hayatta başımıza bir şeyler gelecek ve bunlara nasıl tepki verdiğiniz sizi tanımlayacak. Bu sayede kim olduğunu, nelerden oluştuğunu görebiliyorsun.”

İlginizi Çekebilir Matt Damon, Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in aşk haberlerinin büyüleyici olduğunu söyledi