Tam Gaz filmi kaç yılında çekilmiştir? Tam Gaz konusu ne, oyuncuları kim?

Aksiyon severler ekran başına! Kadrosundaki birbirinden ünlü oyuncularla dikkatleri üzerine çeken Tam Gaz filmi, bu akşam televizyonlarda yayınlanacak. Genç bir sürücünün başından geçenlerinin anlatıldığı Tam Gaz filmi ile ilgili tüm merak edileneler haberimizde…

Edgar Wright hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı Tam Gaz filmi, vizyona girdiği 2017 yılında en beğenilen filmlerin arasına girmeyi başarmıştı. İşte Tam Gaz filmi oyuncuları ve konusu…

TAM GAZ KONUSU

Baby genç yaşına rağmen oldukça deneyimli bir sürücüdür. Genç görünümü yüzünden Baby lakabını alan adam banka soyguncuları için sürücülük hizmeti vermektedir. Banka soygununun ardından kaçış için sürücülük yapan adamın yolu bir gün bir suç lideri ile kesişir ve onun için çalışmak zorunda kalır. Ancak girdiği bu iş başarısız olmaya mahkum bir soygundur. İşler ters gittiğinde peşine düşen farklı farklı insanlardan kaçmak zorunda kalır…

TAM GAZ OYUNCULARI

Ansel Elgort – Baby

Jon Bernthal – Griff

Jon Hamm – Buddy

Eiza Gonzalez – Darling

Micah Howard – Barista

Lily James – Debora

Morgan Brown – Street Preacher

Kevin Spacey – Doc