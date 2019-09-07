Tam Gaz filmi oyuncuları ve konusu

Aksiyon filmi sevenlere müjdeli haber geldi ve Tam Gaz filmi bu akşam televizyonda olacak. Peki Tam Gaz filminin oyuncuları kimler? Tam Gaz konusu ne?

Tam Gaz filmi genç yaşına rağmen oldukça deneyimli bir sürücünün başından geçenleri konu alıyor. İşte Tam Gaz filminin detaylı konusu ve oyuncuları…

TAM GAZ FİLMİ KONUSU

Baby genç yaşına rağmen oldukça deneyimli bir sürücüdür. Genç görünümü yüzünden Baby lakabını alan adam banka soyguncuları için sürücülük hizmeti vermektedir. Banka soygununun ardından kaçış için sürücülük yapan adamın yolu bir gün bir suç lideri ile kesişir ve onun için çalışmak zorunda kalır. Ancak girdiği bu iş başarısız olmaya mahkum bir soygundur. İşler ters gittiğinde peşine düşen farklı farklı insanlardan kaçmak zorunda kalır…

OYUNCULARI KİMLER?

Filmin kadrosunda Ansel Elgort, Kevin Spacey, Jon Hamm, Lily James, Eiza Gonzalez, Jon Bernthal ve Jamie Foxx yer alıyor.