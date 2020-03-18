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Tamer Karadağlı: “Bol bol dezenfekte ürünleri kullanıyoruz”
Tamer Karadağlı: “Bol bol dezenfekte ürünleri kullanıyoruz”
Oyuncu Tamer Karadağlı, bir arkadaşıyla birlikte Bebek'te görüntülendi. Bir mekanda kahvaltı yapan ikili, mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Emre ÇEVİK
Magazin 18 Mart 2020 - 11:16

Tamer Karadağlı, son günlerin gündemi olan corona virüsü hakkında konuştu. Oyuncu, “Tabiki kendimizce önlem alıyorum, bol bol ellerimizi yıkıyoruz. Dezenfekte ürünleri ve bol bol kolonya kullanıyoruz, mecbur kalmadıkça da dışarı çıkmıyoruz” dedi. Tiyatro oyunlarını oynamadığını belirten Karadağlı, “Tiyatro şimdilik askıya alındı, malum sebeplerden dolayı bir süre oynamayacağız. İnşallah bu çok uzun süreli bir durum olmaz, ülkemizin için hayırlısı olsun” dedi. Dizilerde erkek ve kadın oyuncuların eşitsizliği olduğu konularına yorum yapan Karadağlı, “Eşitsizlik varsa, az para alan oynamasın” dedi.

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