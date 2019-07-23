Tamer Karadağlı dayanamadı: Yaşlılık açıklaması!

Çocuklar Duymasın dizisi final yaptıktan sonra bir süre ortalarda görünmeyen oyuncu Tamer Karadağlı, arkadaşları ile birlikte motor turuna çıkmış ve Amerika'daki turuna dair son derece güzel kareler paylaşmıştı.

Sadece motor üzerinde göründüğü kareleriyle değil aynı zamanda beyazlayan saçı ve sakallarıyla birlikte takipçilerinin son derece fazla bir şekilde dikkatini çeken Tamer Karadağlı, sosyal medya hesabından yüklediği fotoğrafların altındaki ‘yaşlanmışsın’ yorumlarının çokluğu karşısında sessizliğini bozdu.

AMERİKA DÖNÜŞÜ YANIT VERDİ

Geride bıraktığımız gün Amerika’daki motor turunun bittiğini duyuran Tamer Karadağlı, tur sonrasında sosyal medya hesabından bir selfie paylaştı ve altına da şunları yazdı:

“Evet, doğru… Saçım, sakalım beyaz. Bundan da utanmıyorum. Çünkü insanın saçının, sakalının beyazlaması utanılacak bir şey değil. Her bir beyaz telin bir hikayesi var. Yaş almak güzeldir. Ben mutluyum kır saçımla,sakalımla. O yüzden bırakalım bu “yaşlanmışsın” muhabbetini.”