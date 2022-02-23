Tamer Karadağlı ifade verdi

Oyuncu Tamer Karadağlı ve müzisyen sevgilisi Iraz Yıldız, kendilerine sosyal medya üzerinden hakaret eden Özcan D.'yi savcılığa verdi. Antalya Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan hakaret ve cinsel taciz davasında Karadağlı’nın talimatla ifadesine başvuruldu. İstanbul Adalet Sarayı'na giden oyuncu, şikayetçi olarak ifadesini verdi.

Hayati ARIGAN

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Oyuncu Tamer Karadağlı, bir süredir aşk hayatıyla gündemde. 24 yaşındaki Iraz Yıldız ile ilişkisi devam eden 54 yaşındaki Tamer Karadağlı’nın aşk pozu gündeme bomba gibi düşmüştü.

SAVCILIĞA BAŞVURDULAR

Tamer Karadağlı sevgilisi Iraz Yıldız ile savcılığa başvurdu. İkili, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulduklarını, sinkaflı küfürlerle hakarete uğradıklarını belirterek birden fazla kullanıcıyı ihbar etti.

TALİMATLA İFADE VERDİ

Savcılık, Instagram hesabı üzerinden yorum yapan Özcan D.’nin yaptığı yorumlarda hakaret ve cinsel taciz suçlarını işlediğini belirterek Özcan D. hakkında dava açtı.

Antalya 27. Asliye Ceza Mahkemesi de İstanbul’da yaşayan şikayetçi Tamer Karadağlı’nın ifadesinin talimat yoluyla alınmasına karar verdi.

Tamer Karadağlı bugün avukatı ile ifadesini vermek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gitti. Şikayetçi olarak ifade veren Karadağlı, “Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Karadağlı’nın ifadesinin, Antalya’daki mahkemeye gönderilmesine karar verildi.

“HUKUKİ HAKKIMI KULLANDIM”

Tamer Karadağlı duruşma sonrası “Şikayetçiyim. Sosyal medya üzerinden hakaret ve küfür edildi ben de sorumlu bir vatandaş olarak hukuki hakkımı kullandım” diyerek adliyeden ayrıldı.

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