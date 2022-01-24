Tamer Karadağlı kaza yaptı

Ankara'da bulunan oyuncu Tamer Karadağlı yoğun kar yağışından nasibini aldı, trafik kazası yaptı.

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Yoğun kar yağışına Ankara’da yakalanan oyuncu Tamer Karadağlı, dün akşam saatlerinde kayan aracını kontrol edemeyerek kaza yaptı.

Çarptığı aracın şoförünü bulamayan oyuncu, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu:

“Dün akşam Ankara kar cehennemi yaşadı. Ve bundan ben de nasibimi aldım. Ankara Şimşek sokağın üst tarafındaki arabaya kayıp çarptım. Gerçi numaramı yazıp bıraktım ama o kağıt karda eriyip gitmiş olabilir. Benim arabama vurup kaçsalardı çok sinirlenirdim. O yüzden bu arabanın sahibi ya da tanıyan biri kendisine iletirse sevinirim. Hasarı neyse karşılamaya hazırım..”

Çarptığı arabanın fotoğrafını Instagram’da paylaşan oyuncu, daha sonra yaptığı açıklamada aracın sahibini bulduğunu söyledi.

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