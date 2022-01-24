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Tamer Karadağlı kaza yaptı

Ankara'da bulunan oyuncu Tamer Karadağlı yoğun kar yağışından nasibini aldı, trafik kazası yaptı.

Yayınlanma: 08:57 - 24 Ocak 2022 Güncellenme:
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Tamer Karadağlı kaza yaptı

Yoğun kar yağışına Ankara’da yakalanan oyuncu Tamer Karadağlı, dün akşam saatlerinde kayan aracını kontrol edemeyerek kaza yaptı.

Çarptığı aracın şoförünü bulamayan oyuncu, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu:

“Dün akşam Ankara kar cehennemi yaşadı. Ve bundan ben de nasibimi aldım. Ankara Şimşek sokağın üst tarafındaki arabaya kayıp çarptım. Gerçi numaramı yazıp bıraktım ama o kağıt karda eriyip gitmiş olabilir. Benim arabama vurup kaçsalardı çok sinirlenirdim. O yüzden bu arabanın sahibi ya da tanıyan biri kendisine iletirse sevinirim. Hasarı neyse karşılamaya hazırım..”

Çarptığı arabanın fotoğrafını Instagram’da paylaşan oyuncu, daha sonra yaptığı açıklamada aracın sahibini bulduğunu söyledi.

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