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Tamer Karadağlı video çekerken yere kapaklandı
Tamer Karadağlı video çekerken yere kapaklandı
Oyuncu Tamer Karadağlı, evinde video çekerken halıya takılıp düştü. Oyuncu, o anlarısosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Magazin 27 Kasım 2020 - 11:05

Corona virüsü salgınından dolayı vaktinin çoğunu evde geçiren oyuncu Tamer Karadağlı talihsiz bir kaza yaşadı.

Video çekerken takipçilerine salonunda bulunan bir şeyi göstermek isteyen oyuncu, yürürken halıya takılıp yere düştü.

Tamer Karadağlı kendisinin de kahkahaya boğulduğu o anları Instagram hesabından “Kayıt yaparken halıya takılıp düşmek” notuyla paylaştı.

Oyuncunun videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken binlerce geçmiş olsun mesajı yağdı.

Son güncelleme: 11:09 - 27.11.2020
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