Tamer Karadağlı’dan “Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?” sorusuna flaş yanıt

Haber Global’de Jülide Ateş’in sunduğu Jülide Ateş’le 40 programına konuk olan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, özel hayatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Yıllar evvel kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Arzu Balkan’ı aldattığı ortaya çıkan Karadağlı, Jülide Ateş’in, “Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?” sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.
Karadağlı, “Bazen bazı şeyler olur, sonuçlarına katlanırsınız. O zamanki özür açıklamasını belki de baskıyla yaptım. Benim kimseye verecek hesabım yok, sadece karıma hesap veririm ve karım bana hesap sorabilir. Aksi takdirde herkes sizin hayatınıza karışmaya başlarsa herkesin de hayatınıza karışma hakkı olur. Bunun da çok doğru olduğuna inanmıyorum” dedi.
Karadağlı, Ateş’in kendisine yönelttiği, “Evlilik sizi neden bu kadar korkuttu?” sorusuna da içtenlikle yanıt verdi. Ünlü oyuncu, “Şundan, bundan dolayı demek çok doğru değil. İki ayrı insanın aynı ev içinde birlikte yaşıyor olması beni korkutuyordu. 2 insanın aynı evin içinde yaşaması aslında çok zor. Belki de ben kendime güvenemiyorum. Annemle babamın ayrılığından dolayı mı bilmiyorum. İlle de 2 insanın bir imzayla birlikte olup ömrünün sonuna kadar aynı ev içinde olması gerekiyor mu bilmiyorum. Bunu sürdürebilenler de var sürdüremeyenler de var. Ben bunu sürdüremeyenlerden biriyim” dedi.