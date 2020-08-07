Tamer Karadağlı’dan “Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?” sorusuna flaş yanıt

Sevilen oyuncu Tamer Karadağlı, Jülide Ateş'in sunduğu "Jülide Ateş'le 40" programına konuk oldu. Arzu Balkan ile evli olduğu dönemde eşini aldatan ve bu nedenle şantaja uğrayan Karadağlı, o yıllarda kameralar karşısında yaptığı, "Eşimden ve ailesinden özür diliyorum" açıklamasıyla ilgili yıllar sonra açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, "O zamanki özür açıklamasını belki de baskıyla yaptım ama bugün düşünüyorum. Benim kimseye verecek bir hesabım yok" diyerek izleyicileri şaşırttı.

Haber Global’de Jülide Ateş’in sunduğu Jülide Ateş’le 40 programına konuk olan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, özel hayatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“ÖZÜR AÇIKLAMASINI BASKIYLA YAPTIM”

Yıllar evvel kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Arzu Balkan’ı aldattığı ortaya çıkan Karadağlı, Jülide Ateş’in, “Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?” sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

Karadağlı, “Bazen bazı şeyler olur, sonuçlarına katlanırsınız. O zamanki özür açıklamasını belki de baskıyla yaptım. Benim kimseye verecek hesabım yok, sadece karıma hesap veririm ve karım bana hesap sorabilir. Aksi takdirde herkes sizin hayatınıza karışmaya başlarsa herkesin de hayatınıza karışma hakkı olur. Bunun da çok doğru olduğuna inanmıyorum” dedi.

“EVLİLİĞİ SÜRDÜREMEYENLERDENİM”

Karadağlı, Ateş’in kendisine yönelttiği, “Evlilik sizi neden bu kadar korkuttu?” sorusuna da içtenlikle yanıt verdi. Ünlü oyuncu, “Şundan, bundan dolayı demek çok doğru değil. İki ayrı insanın aynı ev içinde birlikte yaşıyor olması beni korkutuyordu. 2 insanın aynı evin içinde yaşaması aslında çok zor. Belki de ben kendime güvenemiyorum. Annemle babamın ayrılığından dolayı mı bilmiyorum. İlle de 2 insanın bir imzayla birlikte olup ömrünün sonuna kadar aynı ev içinde olması gerekiyor mu bilmiyorum. Bunu sürdürebilenler de var sürdüremeyenler de var. Ben bunu sürdüremeyenlerden biriyim” dedi.