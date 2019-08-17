Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Tamer Karadağlı’dan ‘İyi-Kötü-Çirkin’ paylaşımı
Tamer Karadağlı’dan ‘İyi-Kötü-Çirkin’ paylaşımı
Geniş kitleler tarafından Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Taş Fırın Erkeği Haluk karakteri ile tanınan Tamer Karadağlı'dan bilgilendirici bir paylaşım geldi.
Magazin 17 Ağustos 2019 - 09:21

Sadece oyunculuğuyla değil aynı zamanda dublaj sanatçısı kimliği ile de öne çıkan ve dünya çapında beğeni kazanan pek çok filmde yaptığı dublajlarla tanınan Tamer Karadağlı, instagram hesabı üzerinden takipçilerini yıllar öncesine götürdü ve ülkemizde ‘İyi-Kötü-Çirkin’ adıyla izlediğimiz Western filminde yaptığı dublajı paylaştı. Clint Eastwood’u seslendirdiğini takipçileriyle paylaşan Karadağlı filmdeki diğer başrol karakterlerini kimin seslendirdiğini de belirtmeyi unutmadı.


İLGİLİ HABERTamer Karadağlı açıkladı... Çocuklar Duymasın ile ilgili flaş gelişme