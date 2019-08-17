Tamer Karadağlı’dan ‘İyi-Kötü-Çirkin’ paylaşımı

Sadece oyunculuğuyla değil aynı zamanda dublaj sanatçısı kimliği ile de öne çıkan ve dünya çapında beğeni kazanan pek çok filmde yaptığı dublajlarla tanınan Tamer Karadağlı, instagram hesabı üzerinden takipçilerini yıllar öncesine götürdü ve ülkemizde ‘İyi-Kötü-Çirkin’ adıyla izlediğimiz Western filminde yaptığı dublajı paylaştı. Clint Eastwood’u seslendirdiğini takipçileriyle paylaşan Karadağlı filmdeki diğer başrol karakterlerini kimin seslendirdiğini de belirtmeyi unutmadı.



