Tamer Karadağlı’nın katılacağı toplantı ertelendi

Engelsiz Yaşam Vakfı, oyuncu Tamer Karadağlı'nın da katılacağı toplantının ertelendiğini duyurdu.

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Engelsiz Yaşam Vakfı’nın sosyal medya hesabından ‘kamuoyunun dikkatine’ notuyla açıklama yapıldı. Açıklamada, oyuncu Tamer Karadağlı’nın da katılacağı toplantının ertelendiği belirtildi.

Vakıftan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* 13 Ekim Çarşamba günü sanatçı Tamer Karadağlı’nın vakfımız yönetim kurulu üyeliği duyuru basın toplantısı sayın Karadağlı’nın gündeminin yoğunluğu kendi isteği doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenmiştir.

* Tamer Karadağlı’nın vakıf şeref üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği devam etmektedir.

NİHAL YALÇIN SAHNEDE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Nihal Yalçın, sahnedeki konuşması bitmeden kendisine ödül veren Tamer Karadağlı'ya “Artık sus' mu diyorsunuz?” şeklinde tepki göstermişti.

Tepkiler üzerine Tamer Karadağlı bir televizyon programına telefonla bağlanarak, “Nihal Yalçın'a Pervin Buldan, Kaftancıoğlu sahip çıkıyor. Benim duruşum da belli. Polisimize asker kurşun sıkan PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım. ‘Öcalan'ın terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz' diye” ifadelerini kullanmıştı.

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