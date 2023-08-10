Tan Taşçı kaza yaptı
Burdur'un Bucak ilçesinde TIR'la çarpışan arabadaki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri ve yanlarındaki bir kişi yaralandı.
Ecmel Kayahan idaresindeki araba, Bucak-Antalya kara yolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınında aynı istikamette ilerleyen Murat Bedir yönetimindeki TIR’la çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan şarkıcı Tan Taşçı, menajeri olduğu öğrenilen Ecmel Kayahan ve yanlarındaki Mahmut Emre sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hayati tehlikeleri olmadığı belirtilen Taşçı’nın ve diğer iki kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. (AA)