Tan Taşçı kimdir? Tan Taşçı nereli ve kaç yaşında?

Tan Taşçı, 1981 doğumludur. 2005 yılında çıkardığı “Rica Ederim” albümü ile müzik dünyasına adım atan Tan Taşçı hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Tan Taşçı nereli ve kaç yaşında?

Harun Kolçak’ın “Çeyrek Asır” albümündeki “Gitme Seviyorum” şarkısına düet yaparak en çok dinlenen şarkılar arasında ilk sıralarda yerini alan Tan Taşçı hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Tan Taşçı kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

TAN TAŞÇI KİMDİR?

Türk pop müzik şarkıcısı, müzisyen ve besteci Tan Taşçı ya da bilinen adıyla Tan, 30 Ekim 1981 tarihinde Almanya'nın Hannover Hildesheim şehrinde dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Korosu'nda yer alan ve bu üniversitede şan dersleri almaya başlayan Tan Taşçı, ardından Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Şan Bölümü'nden mezun olmuştur.

2005 yılında çıkardığı “Rica Ederim” albümü ile müzik dünyasına ilk adımını atmış ve bugüne kadar toplam 11 albüm çıkarmıştır. 2011 yılında Serdar Ortaç ile birlikte “Benim Gibi Olmayacak” isimli single çalışması pop müziğin efsane eserleri arasında yer almıştır. 2012 yılında “İlk” isimli albümünü piyasaya sürmüştür. 2013 yılında Aysel Gürel'e ait olan “Ara Ara” isimli şarkıyı, Yasin Keleş ile birlikte yorumlamıştır.

2015 yılında ise “Doğum Günü” isimli albümü ile dinleyicilerinin karşısına tekrar çıkan Tan Taşçı, 2017 yılında hayatını kaybeden Harun Kolçak ile “Gitme Seviyorum” isimli parçasına düet yaparak müzik listelerinin zirvelerinde yer almıştır. Aslen Ankaralı olan Tan Taşçı, 1.80 metre boyunda ve Akrep burcudur.

Albümleri:

2005 – Rica Ederim

2007 – Sözümü Tutamadım

2008 – Yıldızlar Da Kayar

2009 – İşaret

2010 – Taş Yürek

2012 – İlk

2015 – Doğum Günü

2016 – Sevmek Yetmiyor Bazen

2018 – Bana Aşktan Söz Etme

Single’ları:

2011 – Benim Gibi Olmayacak

2013 – Çanta

2014 – Bırak Beni

2014 – Ağrılı Başımız

2016 – Nasıl Seveceğim

2017 _ Nasıl Seveceğim (Ft. Catwork Remix Engineers)

2017 – Hata

2018 – Bi'Başka Ayrıldık

2019 – Yalan

2019 – Hata V.2.0

2019 – Yalan (Tan Taşçı Remix)

2020 – Sen Üzülme

2020 – Ezberleri Bozalaım (Tf. Rubato)

2020 – Cumartesi

Ödülleri:

2009 – İstanbul FM Müzik Ödülleri – En İyi Pop Erkek Sanatçı

2015- Kral Pop Tv Müzik Ödülleri – En İyi Pop Erkek Sanatçı