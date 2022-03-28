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Tan Taşçı’nın zor anları: Şikayet edeceğim!

Tan Taşçı önceki akşam verdiği Ankara konseri sonrası kendisini trafikte takip eden hayranları yüzünden zor anlar yaşadı.

Yayınlanma: 08:42 - 28 Mart 2022 Güncellenme:
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Tan Taşçı’nın zor anları: Şikayet edeceğim!

Önceki akşam Ankara’da verdiği konser sonrası aracıyla yola çıkan şarkıcı Tan Taşçı’yı hayranları trafikte takip etti. Yaşadığı olay karşısında sinirlenen Tan Taşçı, “Böyle hayranlık  olamaz” diye isyan etti.

“BÖYLE HAYRANLIK OLAMAZ”

Konuyla ilgili şikayette bulunacağını dile getiren Tan Taşçı, yaşadığı olayı Twitter hesabından paylaştı. Şarkıcı paylaşımında bu ifadeleri kullandı:

”Konser çıkışı arabamızı takip eden, önümüzde fren yapan, otobanda hayatımızı tehlikeye atan araçları, yetkili mercilere şikayet edeceğiz. Böyle hayranlık olamaz, yok artık ya!”

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