Tan Taşçı’ya Musa Orhan cezası
Oyuncu Ezgi Mola, uzman çavuş Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada para cezasına çarptırılmıştı. Mola'ya destek veren şarkıcı Tan Taşçı'ya da Musa Orhan'a hakaretten ceza verildi.
Batman’ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihar girişiminde bulunan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020’de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta Siirt’te görevli uzman çavuş Musa Orhan’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı.
Orhan hakkında Siirt 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Tutuksuz sanık Orhan’ın yargılanması sürerken, sosyal medyadan yaşananlara tepki yağdı. Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020’de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Musa Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş’un Ezgi Mola’nın paylaşımıyla ilgili yaptığı suç duyurusunun ardından Ankara 31’inci Asliye Ceza Mahkemesi, Mola’ya hakaret suçunu işlediği kanaatiyle 87 gün adli para cezası karşılığı 6 bin 960 lira para cezası verdi.
DESTEK MESAJI PAYLAŞMIŞTI
Avukat Akkuş şimdi de Ezgi Mola’nın “Tecavüzcüye tecavüzcü denir” yazısını “Ezgi Mola’ya hapis istemli hakaret davası açmak ise tecavüzü meşrulaştırmaya çalışmaktır” notuyla paylaşan şarkıcı Tan Taşçı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Hazırlanan iddianamede Orhan hakkında devam eden yargılama dosyasında kesinleşmiş mahkumiyet kararının bulunmadığına ve tecavüzcü ithamında bulunulmasının sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçunun oluşturduğu belirtildi. Taşçı hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis isteminde bulunuldu.
Dosya, basit yargılama usulüyle Banaz Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, Taşçı’ya uygulanan indirimlerle 65 gün adli para cezası karşılığında 1300 lira para cezası verip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Taşçının 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına da hükmetti. (DHA)