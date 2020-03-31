Tanem Sivar: Bunca yıllık ömrümde ilk kez…

Sunucu Tanem Sivar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının birleştirici yönü üzerine bir paylaşımda bulundu.

Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ve çok sayıda ölüme yol açan corona virüsü salgını büyük bir hızla devam ederken neredeyse tüm dünya devletleri bu sorunun çözümü adına çalışmalar yürütüyor.

Özellikle sağlık çalışanları özelinde ortak çalışmalar yapılırken hemen herkes bu konuda elini taşın altına sokuyor ve insanlar ortak bir tavır üzerinden hareket ediyor.

Durum böyle olunca da ortaya çıkan tablo yaşanan kayıplar açısından son derece üzücüyken, birleştirici yönü tarafından da son derece dikkat çekici…

Sunucu Tanem Sivar da konunun birleştirici yönüne dikkat çekti ve şu satırları yazdı: