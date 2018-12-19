Tanem Sivar’dan ‘papağan vahşeti’yle ilgili açıklama

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Evindeki papağana şiddet uygulayan ve bunu da sosyal medya hesabından paylaşan Murat Özdemir, 21 günlüğüne akıl hastanesine gönderildi. Hayvanlara karşı uygulanan şiddete dair herhangi bir yasa olmadığından dolayı bu tarz suçlar ne yazık ki cezasız kalıyor. Bu konuyla ilgili bir tepki de sunucu Tanem Sivar’dan geldi. Canı gibi üzerine titrediği iki köpeği komşusu tarafından öldürülen Sivar şunları yazdı:

“Hepimizin yakından takip ettiği ve bir kez daha isyan ettiğimiz son olaydan sonra bir kaç cümle yazmak istedim… bu cümlelerden çok yazdık ve belli ki daha çok yazacağız. Dilerim artık birileri sesimizi duyar… Haberlere yansıdığı kadarı ile bu adamin adli sicil kaydı dolu / hepsinin dolu zaten”



