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Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu evlendi

'Mucize Doktor' dizisinde 'Ali Vefa' karakterine hayat veren Taner Ölmez, kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu ile evlendi. Çiftin nikâhını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı.

Güncellenme: 18:05, 29/06/2021
Hayat HaberleriMagazin
Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu evlendi

‘Mucize Doktor’ dizisinde ‘Ali Vefa’ karakterini canlandıran oyuncu Taner Ölmez ile uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Ece Çeşmioğlu nikâh masasına oturdu.

“ÇOK MUTLUYUZ”

Az sayıda davetlinin katıldığı nikâh öncesi basın mensupların sorularını yanıtlayan çift, “Çok mutluyuz. Pandemiden dolayı küçük bir kadro ile düğünümüzü yapıyoruz” dedi.

Taner Ölmez, aylar önce “Aşk hayatınız nasıl?” sorusuna şöyle yanıt vermişti: “Ben nişanlıyım, çok mutlu bir ilişkim var. Corona olmasaydı ben şimdiye evlenmiştim. Corona biterse bu yaza, bitmezse de çok az kişiyle nikâh salonuna gidip kıyarız.”

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu’nun nikâhını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı.

İmamoğlu’nun nikâh sonrası evlilik cüzdanını Ece Çeşmioğlu’na vermesinin ardından, Çeşmioğlu davetlileri evlilik cüzdanını sallayarak selamladı.

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Yayınlanma Tarihi:08:50,