Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı

Taner Ölmez, geçtiğimiz aylarda yurt dışında evlilik teklifi ettiği Ece Çeşmioğlu ile nişanlandı. TV 100’de yer alan habere göre: corona virüsü salgınından dolayı dizi çekimleri durdurulan ikili, özel hayatları için önemli bir adım attı. Ölmez, Belçika’da evlilik teklifi ettiği sevgilisini bu sefer de ailesinden istedi. Çift, salgın nedeniyle aile arasında yapılan törenle nişanlandı. Az sayıda kişinin katıldığı nişan töreninde Erkan Avcı, Ferit Kaya gibi isimler de yer aldı.