Taner Rumeli kimdir? Taner Rumeli nereli ve kaç yaşında?

Taner Rumeli, 1985 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Bizim Evin Halleri isimli dizi ile yaşayan Taner Rumeli hakkında merak edilenler haberimizde... Taner Rumeli nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Rıza Özkayalı karakterini canlandıran Taner Rumeli hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Taner Rumeli kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

TANER RUMELİ KİMDİR?

Taner Rumeli, 8 Nisan 1985 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2000 yılında yayınlanan Bizim Evin Halleri dizisi ile yaşayan Taner Rumeli, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Rıza karakterine hayat vermektedir. Taner Rumeli, 1,85 metre boyunda, 80 kilo ve Koç burcudur.

Taner Rumeli’nin rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Afili Aşk (Rıza Özkayalı) (TV Dizisi)

2018 – Kalbimin Sultanı (Musa Ağa) (TV Dizisi)

2016 – İnadına Aşk (Toprak) (TV Dizisi)

2015 – Öyle ya da Böyle (Sinema Filmi)

2015 – Sol Şerit (Kaan) (Sinema Filmi)

2014-2016 – Asla Vazgeçmem (Fatih) (TV Dizisi)

2014 – Analı Oğullu (Fırat) (TV Dizisi)

2013 – İnadına Yaşamak (Selim) (TV Dizisi)

2012 – Atlılar (Şahin Bey) (TV Dizisi)

2011-2012 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (Tarık) (TV Dizisi)

2011 – Nuri (Can) (TV Dizisi)

2010 – Son İstasyon (Arda) (Sinema Filmi)

2008-2015 – Unutma Beni (Levent) (TV Dizisi)

2008 – Cin Geçidi (Güney) (TV Filmi)

2007 – Bitmeyen Makarna (Mehmet) (Kısa Film)

2000 – Bizim Evin Halleri (Çetin) (TV Dizisi)