Taner Turan ve Nebahat Nalan Höke dünyaevine girdi
Ömercan ALTAY
Selanik’te bulunan Atatürk Evi Müzesi'nde sade bir törenle dünya evine giren mutlu çifti, yakın dostları da yalnız bırakmadı.
Düğünde gelinin nikâh şahitliğini Türk müziğinin güçlü seslerinden yakın arkadaşı Aylin Şengün Taşçı, damadın şahitliğini ise menajeri üstlendi.
Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan'ın kıydığı nikah töreninde çift şahitlerin huzurunda bir ömür mutluluğa ‘evet’ dedi…
SMOKİN DETAYI
Usta oyuncunun smokini, Atatürk’ün smokinlerini diken ailenin dördüncü kuşak oğlu Levon Kordonciyan imzası taşıyordu. Tören sırasında fonda ise Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve Aylin Şengün Taşçı'nın ‘Bir Kızıl Goncaya Bezer' eseri çalındı.