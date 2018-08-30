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Taner Turan ve Nebahat Nalan Höke dünyaevine girdi
Taner Turan ve Nebahat Nalan Höke dünyaevine girdi
'Bir Deli Rüzgar' isimli dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanan usta oyuncu Taner Turan, 3 senedir birlikte olduğu Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı Nebahat Nalan Höke ile hayatını birleştirdi.
Magazin 30 Ağustos 2018 - 11:30

Ömercan ALTAY

Selanik’te bulunan Atatürk Evi Müzesi'nde sade bir törenle dünya evine giren mutlu çifti, yakın dostları da yalnız bırakmadı.

Düğünde gelinin nikâh şahitliğini Türk müziğinin güçlü seslerinden yakın arkadaşı Aylin Şengün Taşçı, damadın şahitliğini ise menajeri üstlendi.

Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan'ın kıydığı nikah töreninde çift şahitlerin huzurunda bir ömür mutluluğa ‘evet’ dedi…

SMOKİN DETAYI

Usta oyuncunun smokini, Atatürk’ün smokinlerini diken ailenin dördüncü kuşak oğlu Levon Kordonciyan imzası taşıyordu. Tören sırasında fonda ise Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve Aylin Şengün Taşçı'nın ‘Bir Kızıl Goncaya Bezer' eseri çalındı.

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