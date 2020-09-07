Tansu Dayan kimdir? Tansu Dayan kaç yaşında?

Instagram'da yaklaşık 1,4 milyon takipçisi bulunan Tansu Dayan, özellikle Müge Anlı tiplemeleriyle gündeme geldi. Tansu Dayan'ın sosyal medyada paylaştığı komik videolar binlerce kez izlenirken, hayatı hakkındaki bilgiler de araştırılıyor.

Sosyal medyada bir süredir paylaştığı videolar ve hazırladığı tiplemeler ile gündeme gelen Tansu Dayan’ın kim olduğu ve kaç yaşında olduğu gibi bilgileri yazımızda sizler için hazırladık.

TANSU DAYAN KİMDİR?

Tam adı “Tansu Arif Dayan”dır. Tansu Dayan, 29 yaşında ve yüksek endüstri mühendisidir. Instagram’da 1 milyon 400 binden fazla takipçisi bulunan, Tansu Arif Dayan Müge Anlı’nın taklidini yaptığı videolar ile adından söz ettirdi. Özellikle Anlı’nın çok konuşulan “Senin kocanın evi yok” sözleriyle çektiği video ciddi bir izlenme oranına ulaştı.

Tansu Dayan, Müge Anlı’nın dışında Nihat Hatipoğlu, Ayşo diye sosyal medyada tanınan Ayşe’nin, Bihter Ziyagil’in de taklitlerini yapıyor.