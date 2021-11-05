Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden RTÜK’e ‘Sadakatsiz’ başvurusu

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 'Sadakatsiz’ dizisindeki rüşvet sahnesi için RTÜK’e başvurdu. Bayındır Memur-Sen de Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu bulundu.

Sozcu.com.tr

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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ‘Sadakatsiz’ dizisindeki bir sahnede kurum çalışanlarının zan altında bırakıldığı gerekçesiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) başvurdu.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabından şu açıklama yapıldı:

* Kurum çalışanları 3 Kasım’da Kanal D’de yayımlanan ‘Sadakatsiz’ dizisinde geçen bir sahnede yaratılmaya çalışılan algı ile zan altında bırakılmaya çalışıldı.

* Kurumumuz ve personelimize yönelik, düşünce ve ifade özgürlüğü ile eleştiri hakkının sınırlarını aşan gerçeklikle bağdaşmayan bu yayını asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz.

* Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında “yayın hizmetlerine aykırı olan söz konusu yayın hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması ile ilgili olarak RTÜK’e başvuruldu, Kanal D’ye de tekzip gönderildi.

Tapu çalışanlarının bağlı olduğu Bayındır Memur-Sen de konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.