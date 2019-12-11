Tarhan Telli ve Ivana Sert ilişkisi bitti

Yaklaşık bir yıldır beraber olan ve evlilik masasına gittiği konuşulan Tarhan Telli ve Ivana Sert'in ayrıldıkları ortaya çıktı.

Son zamanlarda kariyerini şarkıcılık üzerine yoğunlaştıran Ivana Sert, her ne kadar bu tercihi konusunda mutlu olup bol bol ödül alsa da özel hayatında zor günler yaşıyor. Dubai’de yaşayan ve vakit buldukça bir araya geldiği sevgilisi Tarhan Telli’den ayrıldığı ortaya çıkan Ivana Sert konuyla ilgili olarak 2. Sayfa’ya “Konuşmaya gerek yok oldu bitti” şeklinde konuştu. Bir yıldır birlikte olduğu Tarhan Telli ise bu ayrılıkla ilgili olarak; “Ivana yürekli ve güçlü bir kadın, her şeyden önce bir anne… hayatında başarılar dilerim.”

İHANET BİTİRDİ İDDİASI

Programda, ikilinin bu sürpriz ayrılık kararının ardında bir ihanet iddiası yattığı ve Ivana’nın bu kararı almak zorunda kaldığı söylendi.