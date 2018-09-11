Çukur yeni sezon için tarih belli oldu! Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte 2. sezon fragmanı…

Çukur yeni sezon için tarih belli oldu! Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte 2. sezon fragmanı…

Karakuzular çetesi Çukur'un yeni sezonuna damga vuracak. Yayınlanan ilk fragmanda Çukur'u Karakuzular'ın nasıl ele geçirildiği gösteriliyor. Vartolu dizinin tanıtımında yer almıyor ancak yeni sezondan gelen ilk fotoğraflarda görünüyor. Çukur yeni sezon fragmanı ile tüyler diken diken oldu, 2. sezon ne zaman başlayacağının belli olması ise izleyicileri mutlu etti. Çukur yeni sezon başlangıç tarihi heyecan içinde bekleniyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Öner Erkan ve Erkan Kolçak Köstendil'in yer aldığı dizi Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak?

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Çukur yeni sezon tarihi belli odlu. Çukur 2. sezondan ilk kareler de yeni sezon fragmanı ile izleyici ile buluştu. Yeni sezon fragmanında; Çukur’un yerle bir edildiğini gören Kemal’in titreyen elleri dikkat çekerken, Mahsun’un “Burası senin çukurun değil oğlum, burası bizim çukurumuz!” sözleri hız kesmeyecek mücadeleden ipuçları veriyor. Dizinin yayınlanan ikinci tanıtımı da, Youtube'dan 4 milyon aşkın kez görüntülendi. İşte 2. sezon başlangıç tarihi…

ÇUKUR YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çukur 2. Sezonuyla 17 Eylül Pazartesi Show TV'de yayınlanacak.Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan dizilerinden olan ve birçok unutulmaz “ilk”e imza atan Çukur’un yeni sezonu konuşulmaya devam ediyor. Final bölümü ile hayranlarını şaşkınlığa uğratan dizide en çok Çukur’u yerle bir eden, farklı sembolleri olan yüzükleriyle dikkat çeken karakterler merak ediliyordu. Koçovalılara kafa tutan bu adamlar yeni sezonda Karakuzular ismiyle karşımıza çıkacaklar. Erkan Avcı’nın Çeto, Berkay Ateş’in ise Mahsun rolüne hayat vereceği Karakuzular çetesi ile Koçovalılar arasındaki mücadele yeni sezonda Çukur’da tansiyonu yükseltecek.

ÇUKUR YENİ SEZONDAN İLK FOTOĞRAFLAR

‘Çukur'un yeni sezonu için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde çekimlerin başladığı diziden yayınlanan ilk kareler Koçovalılar ve Çukur'la ilgili gizemi korurken, Karakuzular Çetesi'ne olan merakı artırdı.