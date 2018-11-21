Tarihte Dragos kimdir? Dragos karakterini canlandıran İlker Aksum kimdir?

Ertuğrul'un artık Dragos isminde bir düşmanı var. Diriliş Ertuğrul dizisinde yer alan Dragos karakterini İlker Aksum canlandırıyor. Peki tarihte Dragos kimdir? Dragos tarihte var mı?

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Drama, komedi gibi çeşitli filmlerde ve dizilerde İlker Aksum, Diriliş Ertuğrul’un yeni karakteri Dragos’u canlandırıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde İlker Aksum’un hayat verdiği Dragos kimdir? Tarihte var mıydı? İşte Dragos hakkında merak edilenler…

TARİHTE DRAGOS KİMDİR?

Tarihte Dragos isimli bir komutanın olup olmadığı bilinmemektedir.

Dizide Dragos karakterini İlker Aksum canlandırıyor. Dizide Dragos Ertuğrul Gazi’nin baş düşmanı…



İLKER AKSUM KİMDİR?

İlker Aksum, 23 Mayıs 1971 tarihinde Isparta'da doğmuştur. Annesinin adı Nurten Aksum’dur. İlkay ve Alpay adında ikiz kardeşleri vardır. Babası Mehmet Bülent Aksum subay pilottur. İlker Aksum, Etimesgut Şeker İlkokulu’nda başlar okul hayatına. Mehmetçik Lisesi’nden mezun olmuştur. 1989 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarını 1993 yılı sonunda bitirmiştir.

1994 yılının yazında Antalya Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başlamıştır. İlk profesyonel rolü Hamlet oyununda Ophelia rolüdür. Kısa bir süre sonra askerliğini Kars Sarıkamış’ta yapmıştır. Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nda kısa bir süre, İstanbul Şehir Tiyatroları’nda bir yıl çalıştır. Okul arkadaşı Devin Özgür Çınar’ın teklifiyle “Sır Dosyası” dizisinde bir bölüm oynamıştır. Bu sayede Taylan Biraderler ile tanıştı. Ve kısa süre içinde kendisini başrolünü en meşhur Şempanze’mizin oynadığı “Çarli” dizisinin Afakan Dayı'sı olarak bulmuştur.

İlker Aksum, 2006'da ilk sinema filmi olan, Durul ve Yağmur Taylan kardeşlerin yönettiği Küçük Kıyamet'le 28. Siyad Türk Sineması Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi olmuştur. Televizyonda “Birimiz İkimiz İçin” adlı yarışma programını sunmuştur. Çok sayıda tiyatro oyunu ve televizyon dizisinde rol alan Aksum, “Bizim Büyük Çaresizliğimiz” adlı filmde ilk defa bir sinema filminde başrolde yer almıştır. 1998 yılında çekilen ilk olarak “Çarli”adlı dizide bir maymunla çevirdiği dizideki Afakan rolü ile tanınmıştır. Özellikle Yabancı Damat dizisinde oynadığı Ruşen rolüyle tanınmıştır.

İlker Aksum, “Yabancı Damat” dizisinde üç yıl Antepli bir baklavacıyı oynamış, hemen ardından “Kara Yılan” dizisinde Antep'i işgal eden bir Fransız komutanını canlandırmıştır. İlker Aksum, Engin Günaydın, Binnur Kaya, Timuçin Esen, Olgun Şimşek ve Taylanlar gibi isimler ile çok eski arkadaştır. 07 Ekim 2012 tarihinde yapılan 49’uncu Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin sunuculuğunu İclal Aydın ve İlker Aksum birlikte yapmışlardır.