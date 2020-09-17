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Tarık Akan, Buca’da karanfillerle anıldı
Tarık Akan, Buca’da karanfillerle anıldı
İzmir'in Buca ilçesinde usta sinema sanatçısı Tarık Akan aramızdan ayrılışının 4'üncü yılında, mum ve karanfillerle anıldı. Gecede Akan'ın unutulmaz filmi 'Çapkın Hırsız'ın gösterimi yapıldı.
Mustafa SARIİPEK
Magazin 17 Eylül 2020 - 13:12

İzmir’in Buca ilçesinde Gençlik Merkezi’nde  hafızalara kazınan filmleri ve mücadeleci ruhuyla Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Tarık Akan, ölümünün 4’üncü yılında anıldı.

(FOTO: SÖZCÜ)

İzmir’in Buca ilçesinde Gençlik Merkezi’nde  hafızalara kazınan filmleri ve mücadeleci ruhuyla Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Tarık Akan, ölümünün 4’üncü yılında anıldı.

Bu yıl corona virüsü nedeniyle kısıtlı sayıda katılımla gerçekleştirilen anma programı kapsamında, merkezin girişinde özel bir köşe oluşturuldu. Akan’ın resimlerinin sergilendiği alanda, merkezin öğrencileri Tarık Akan’ın anısına mum yakarak kırmızı karanfil bıraktı.

(FOTO: SÖZCÜ)

Merkezin sinema salonunda Tarık Akan anısına film gösterimi gerçekleştirildi. İlk olarak sanatçının yaşam öyküsünü anlatan belgesel gösterimi yapıldı.

(FOTO: SÖZCÜ)

Ardından Atıf Yılmaz’ın yönetmenliğini yaptığı, 1975 yapımı bir Tarık Akan klasiği olan ‘Çapkın Hırsız’ filminin gösterimi gerçekleşti. Belgeselde duygulu anlar yaşayan izleyiciler, Akan’ı gülümseyerek andı.

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Son güncelleme: 13:16 - 17.09.2020