Tarık Akan’ı kaybedeli iki sene oldu

Tarık Akan’ı kaybedeli iki sene oldu

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Oyuncu, yapımcı ve yazar Tarık Akan, vefatının ikinci senesinde Şişli ve Bakırköy'de düzenlenecek etkinliklerle anılacak. Nâzım Hikmet Vakfı, TÜRVAK ve Şişli Belediyesi ortaklığında düzenlenen etkinlikle “Ülkemin Güzel Yüzü Tarık Akan'ı Ölümsüzlüğe Yolcu Edişimizin 2. Yılında Anıyoruz” başlıklı program kapsamında saat 17.00'de Şişli Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evinde “Tarık Akan Film Afişleri Sergisi” açılacak. Açılış töreninde Umur Bugay ve Özcan Arca, tanıdıkları Tarık Akan’ın insan ve sanatçı yanını anlatacaklar. Etkinlikte ayrıca Tarık Akan'ın yönetmenliğini yaptığı Afrodisias belgeselinin gösterimi de yapılacak.

TARIK AKAN İÇİN ANMA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Bakırköy Belediyesi ise Tarık Akan'ı başrolünde oynadığı “Sev Kardeşim” filminin ücretsiz gösterimiyle anacak. Film gösterimi; Bakırköy Belediyesi Sanatçılar Parkı ve Spor Kompleksinde saat 19.30'da başlayacak. Öte yandan Tarık Akan'ın vefatının 2. yılında Bakırköy Belediyesinin karşısında bulunan Bakırköy Mezarlığındaki kabri başında saat 15.00'te; ailesi, sanatçı dostları ve sevenlerinin katılımıyla anma töreni düzenlenecek.