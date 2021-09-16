Tarık Akan ölümünün beşinci yılında anılıyor

Beş yıl önce aramızdan ayrılan Tarık Akan ölüm yıldönümünde anılıyor. Türk sinemasında çok sayıda unutulmaz filme imzasını atan Tarık Akan ilk olarak 1971 yapımı olan Solan Bir Yaprak Gibi filmi ile Yeşilçam’a adım atmıştı.

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16 Eylül 2016 yılında akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tarık Akan, vefatının beşinci yıl dönümünde anılıyor. Türk sinemasına çok sayıda unutulmaz film bırakan Tarık Akan herkes tarafından sevilmeyi başarmıştı.

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TARIK AKAN KİMDİR? İŞTE HAYATI…

Asıl adı Tahsin Tarık Üregül olan sanatçı, 13 Aralık 1949'da İstanbul'da dünyaya geldi. Subay olan babası Yaşar Üregül'in görevi dolayısıyla Erzurum Dumlupınar İlkokulu'nda başladığı eğitimini Kayseri'de tamamladı.

Babası emekli olduktan sonra ailesiyle Bakırköy'de yaşamaya başlayan ve Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde okuyan Akan, eğitimi süresince cankurtaranlık ve işportacılık yaptı.

Tarık Akan, 1970'te “Ses” dergisinin açtığı “Sinema Artist Yarışması”nda birinci olunca, Makine Mühendisliği bölümünden ayrıldı ve Gazetecilik Yüksek Okulu'na girdi.

Sinemaya geçmeden önce bir süre düğün salonlarında müdürlük, sandal kiralama gibi işlerle uğraşan Akan, “Solan Bir Yaprak Gibi” adlı film ile 1971'de sinemaya adım atıp Tarık Akan adını kullanmaya başladı.

Sanatçı, aynı yıl Sadık Şendil'in kaleme aldığı, Orhan Aksoy'un yönettiği “Emine” filminde ise Filiz Akın ile başrolü paylaştı.

7 ALTIN PORTAKAL ÖDÜLÜ

Türkiye'nin Altın Portakal'da 7 ödüle sahip tek erkek oyuncusu olan Akan, ilk ödülünü “Suçlu” adlı filmdeki rolüyle 1973'de aldı.

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı 1973 yapımı “Canım Kardeşim” ile 1974 yapımı “Hababam Sınıfı”nda başrol oynayan sanatçı, 1970-1975 arasında, yılda 12 filmde rol alarak Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri haline geldi.

Filmlerinde sıklıkla “Ferit” adını kullanan başarılı sanatçı, bu dönemde Türk sinemasının ünlü kadın sanatçıları Gülşen Bubikoğlu ile “Ah Nerede”, Emel Sayın ile “Mavi Boncuk”, Hülya Koçyiğit ile “Sev Kardeşim”, Hale Soygazi ile “Gece Kuşu Zehra” filminde rol aldı.

MADEN FİLMİNDE CÜNEYT ARKIN İLE ROL ALDI

Tarzıyla 1970'li yıllara damgasını vurarak Yeşilçam'ın jönleri arasına giren Akan, 1977'de Zeki Ökten'in yönetmen koltuğuna oturduğu “Sürü” filminin ardından politik filmlerde rol almaya başladı.

Tarık Akan, 1978'de Cüneyt Arkın ile başrolü paylaştığı “Maden” filminin sonrasında, 1979'da zorunlu askerlik görevini yedek subay olarak Denizli'de tamamladı. “Maden” filmini bir söyleşide anlatan Akan, yapımında da emek harcadığı filmden şu sözlerle bahsetti:

“O dönemde Türkiye'nin en çok seyredilen filmi ve benim de o dönemde en çok para kazandığım filmdir. O dönemde tüm sendikaların, işçi sendikalarının her yerinde, dağ başlarına kadar çıkartılıp oynatılan bir filmdir. Görevini çok güzel yerine getirmiştir. Sendikacılık, işçilik, işçi olmak, emek, sermaye nedir, açık ve net olarak altı çizilmiş olarak veren filmlerden biridir.”

Senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı, Şerif Gören ile Güney'in yönettiği 1982 yapımı Altın Palmiye ödüllü “Yol” filminde de rol alan Akan, 1990'da Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden uyarlanan “Karartma Geceleri”nde başrolde yer aldı.

HAPİSHANE GÜNLERİNİ ANLATAN KİTAP YAZDI

Sanatçı Akan, 1985'te Berlin Uluslararası Film Festivali'nde mansiyon, 1992'de Adana Altın Koza Film Festivali'nde “En İyi Erkek Oyuncu”, 1996'da Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde “Yaşam Boyu Onur Ödülü”, 2006'da Sinema Yazarları Derneği “Onur Ödülü”, 2007'de ise Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği'nde “Sinema Emek Ödülü” kazandı.

Tarık Akan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından 1981'in başlarında, Almanya’da yaptığı bir konuşma yüzünden Türkiye'ye dönüşünde tutuklandı. 12 yıl hapis istemiyle yargılanarak 2,5 ay hücre hapsi cezası alan sanatçı, hapishane günlerini ve darbe sürecini 2002'de yayımlanan “Anne Kafamda Bit Var” kitabında kaleme aldı.

EVLİLİKLERİ

1986 yılında Yasemin Erkut ile evlenen oyuncunun aynı yıl Barış Zeki Üregül adlı oğlu dünyaya geldi. İki yıl sonra, 1988 yılında Yaşar Özgür Üregül ve Özlem Üregül adındaki ikiz çocukları oldu. Oyuncu, evlendikten dört yıl sonra 1989 yılında boşandı. 1990 yılında, Acun Günay ile birlikte yaşamaya başladı ve birliktelikleri vefatına kadar devam etti.

KANSER NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

Akciğer kanseri olan Akan, tedavisini İstanbul'da sürdürmekteyken 16 Eylül 2016 tarihinde hayatını kaybetti. Cenazesi için 18 Eylül 2016 tarihinde Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda düzenlenen anma etkinliği sonrasında, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bakırköy Mezarlığı'na defnedildi.

OYNADIĞI FİLMLER VE DİZİLER

1971 – Emine

1971 – Beyoğlu Güzeli

1971 – Vefasız

1971 – Melek mi, Şeytan mı?

1971 – Solan Bir Yaprak Gibi

1972 – Sisli Hatıralar

1972 – Azat Kuşu

1972 – Kaderimin Oyunu

1972 – Suçlu

1972 – Para

1972 – Aşkların En Güzeli

1972 – Üç Sevgili

1972 – Sev Kardeşim

1972 – Tatlı Dillim

1972 – Feryat

1973 – Yeryüzünde Bir Melek

1973 – Umut Dünyası

1973 – Yalancı Yarim

1973 – Canım Kardeşim

1973 – Bebek Yüzlü

1973 – Oh Olsun

1974 – Hababam Sınıfı

1974 – Esir Hayat

1974 – Memleketim

1974 – Kanlı Deniz

1974 – Yaz Bekarı

1974 – Mavi Boncuk

1974 – Mahçup Delikanlı

1974 – Boşver Arkadaş

1975 – Bizim Aile / Merhaba

1975 – Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

1975 – Ateş Böceği

1975 – Çapkın Hırsız

1975 – Gece Kuşu Zehra

1975 – Delisin

1975 – Evcilik Oyunu

1975 – Ah Nerede

1976 – Gizli Kuvvet

1976 – Cani

1976 – Kader Bağlayınca

1976 – Öyle Olsun

1976 – Aşk Dediğin Laf Değildir

1977 – Şeref Sözü

1977 – Baraj

1977 – Bizim Kız

1977 – Babanın Evlatları

1977 – Nehir

1977 – Sevgili Dayım

1978 – Maden

1978 – Seninle Son Defa

1978 – Kanal

1978 – Sürü

1978 – Lekeli Melek

1979 – Adak

1979 – Demiryol

1981 – Deli Kan

1981 – Herhangi Bir Kadın

1981 – Yol

1982 – Arkadaşım

1982 – Kaçak

1983 – Derman

1983 – Çocuklar Çiçektir

1983 – Gecenin Sonu

1983 – Beyaz Ölüm

1984 – Pehlivan

1984 – Yosma

1984 – Damga

1984 – Kayıp Kızlar

1984 – Alev Alev

1985 – Bir Avuç Cennet

1985 – Kan

1985 – Tele Kızlar

1985 – Son Darbe

1985 – Paramparça

1986 – Halkalı Köle

1986 – Adem ile Havva

1986 – Acı Dünyalar

1986 – Ses

1986 – Kıskıvrak

1986 – Beyoğlu’nun Arka Yakası

1987 – Yağmur Kaçakları

1987 – Skandal

1987 – Su Da Yanar

1987 – Çark

1987 – Kızımın Kanı

1988 – El Kapıları

1988 – Dönüş

1988 – Üçüncü Göz

1989 – İkili Oyunlar

1989 – İsa, Musa, Meryem

1989 – Leyla İle Mecnun

1989 – Kimlik

1990 – Bir Küçük Bulut

1990 – Devlerin Ölümü

1990 – Berdel

1990 – Karartma Geceleri

1991 – Bir Kadın Düşmanı

1991 – Uzun ince Bir Yol

1991 – Siyabend ile Heco

1992 – Taşların Sırrı

1994 – Yolcu

1994 – Çözülmeler

1995 – Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey

1997 – Mektup

1997 – Antika Talanı

1999 – Hayal Kurma Oyunları

1999 – Eylül Fırtınası

2002 – Gülüm

2002 – Abdülhamit Düşerken

2002 – Koçum Benim

2003 – Vizontele Tuuba

2004 – Gece Yürüyüşü

2006 – Ankara Cinayeti

2006 – Ahh İstanbul

2009 – Deli Deli Olma