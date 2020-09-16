Tarık Akan ölümünün dördüncü yılında anılıyor!

16 Eylül 2016 yılında akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tarık Akan, vefatının dördüncü yıl dönümünde anılıyor. Türk sinemasına çok sayıda unutulmaz film bırakan Tarık Akan herkes tarafından sevilmeyi başarmıştı.

Dört yıl önce aramızdan ayrılan Tarık Akan ölüm yıldönümünde anılıyor. Türk sinemasında çok sayıda unutulmaz filme imzasını atan Tarık Akan ilk olarak 1971 yapımı olan Solan Bir Yaprak Gibi filmi ile Yeşilçam’a adım atmıştı.

TARIK AKAN KİMDİR?

Asıl adı Tahsin Tarık Üregül olan sanatçı, 13 Aralık 1949'da İstanbul'da dünyaya geldi. Subay olan babası Yaşar Üregül'in görevi dolayısıyla Erzurum Dumlupınar İlkokulu'nda başladığı eğitimini Kayseri'de tamamladı.

Babası emekli olduktan sonra ailesiyle Bakırköy'de yaşamaya başlayan ve Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde okuyan Akan, eğitimi süresince cankurtaranlık ve işportacılık yaptı.

Tarık Akan, 1970'te “Ses” dergisinin açtığı “Sinema Artist Yarışması”nda birinci olunca, Makine Mühendisliği bölümünden ayrıldı ve Gazetecilik Yüksek Okulu'na girdi.

Sinemaya geçmeden önce bir süre düğün salonlarında müdürlük, sandal kiralama gibi işlerle uğraşan Akan, “Solan Bir Yaprak Gibi” adlı film ile 1971'de sinemaya adım atıp Tarık Akan adını kullanmaya başladı.

Sanatçı, aynı yıl Sadık Şendil'in kaleme aldığı, Orhan Aksoy'un yönettiği “Emine” filminde ise Filiz Akın ile başrolü paylaştı.

7 ALTIN PORTAKAL ÖDÜLÜ

Türkiye'nin Altın Portakal'da 7 ödüle sahip tek erkek oyuncusu olan Akan, ilk ödülünü “Suçlu” adlı filmdeki rolüyle 1973'de aldı.

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı 1973 yapımı “Canım Kardeşim” ile 1974 yapımı “Hababam Sınıfı”nda başrol oynayan sanatçı, 1970-1975 arasında, yılda 12 filmde rol alarak Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri haline geldi.

Filmlerinde sıklıkla “Ferit” adını kullanan başarılı sanatçı, bu dönemde Türk sinemasının ünlü kadın sanatçıları Gülşen Bubikoğlu ile “Ah Nerede”, Emel Sayın ile “Mavi Boncuk”, Hülya Koçyiğit ile “Sev Kardeşim”, Hale Soygazi ile “Gece Kuşu Zehra” filminde rol aldı.

MADEN FİLMİNDE CÜNEYT ARKIN İLE ROL ALDI

Tarzıyla 1970'li yıllara damgasını vurarak Yeşilçam'ın jönleri arasına giren Akan, 1977'de Zeki Ökten'in yönetmen koltuğuna oturduğu “Sürü” filminin ardından politik filmlerde rol almaya başladı.

Tarık Akan, 1978'de Cüneyt Arkın ile başrolü paylaştığı “Maden” filminin sonrasında, 1979'da zorunlu askerlik görevini yedek subay olarak Denizli'de tamamladı. “Maden” filmini bir söyleşide anlatan Akan, yapımında da emek harcadığı filmden şu sözlerle bahsetti:

“O dönemde Türkiye'nin en çok seyredilen filmi ve benim de o dönemde en çok para kazandığım filmdir. O dönemde tüm sendikaların, işçi sendikalarının her yerinde, dağ başlarına kadar çıkartılıp oynatılan bir filmdir. Görevini çok güzel yerine getirmiştir. Sendikacılık, işçilik, işçi olmak, emek, sermaye nedir, açık ve net olarak altı çizilmiş olarak veren filmlerden biridir.”

Senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı, Şerif Gören ile Güney'in yönettiği 1982 yapımı Altın Palmiye ödüllü “Yol” filminde de rol alan Akan, 1990'da Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden uyarlanan “Karartma Geceleri”nde başrolde yer aldı.

HAPİSHANE GÜNLERİNİ ANLATAN KİTAP YAZDI

Sanatçı Akan, 1985'te Berlin Uluslararası Film Festivali'nde mansiyon, 1992'de Adana Altın Koza Film Festivali'nde “En İyi Erkek Oyuncu”, 1996'da Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde “Yaşam Boyu Onur Ödülü”, 2006'da Sinema Yazarları Derneği “Onur Ödülü”, 2007'de ise Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği'nde “Sinema Emek Ödülü” kazandı.

Tarık Akan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından 1981'in başlarında, Almanya’da yaptığı bir konuşma yüzünden Türkiye'ye dönüşünde tutuklandı. 12 yıl hapis istemiyle yargılanarak 2,5 ay hücre hapsi cezası alan sanatçı, hapishane günlerini ve darbe sürecini 2002'de yayımlanan “Anne Kafamda Bit Var” kitabında kaleme aldı.

EVLİLİKLERİ

1986 yılında Yasemin Erkut ile evlenen oyuncunun aynı yıl Barış Zeki Üregül adlı oğlu dünyaya geldi. İki yıl sonra, 1988 yılında Yaşar Özgür Üregül ve Özlem Üregül adındaki ikiz çocukları oldu. Oyuncu, evlendikten dört yıl sonra 1989 yılında boşandı. 1990 yılında, Acun Günay ile birlikte yaşamaya başladı ve birliktelikleri vefatına kadar devam etti.

KANSER NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

Akciğer kanseri olan Akan, tedavisini İstanbul'da sürdürmekteyken 16 Eylül 2016 tarihinde hayatını kaybetti. Cenazesi için 18 Eylül 2016 tarihinde Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda düzenlenen anma etkinliği sonrasında, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bakırköy Mezarlığı'na defnedildi.

OYNADIĞI FİLMLER

Vizontele Tuuba (film) (2003)

Gülüm (film) (2002)

Meşrutiyet – Abdülhamit Düşerken (film) (2002)

Hayal Kurma Dersleri (film) (2000)

Eylül Fırtınası (1999)

Mektup (film) (1996)

Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey-Hep Aynı (film) (1995)

Çözülmeler (film) (1993)

Yolcu (film) (1993)

Devlerin Ölümü (film) (1991)

Uzun ince Bir Yol (film) (1991)

Bir Kadın Düşmanı (film) (1991)

Bir Küçük Bulut (film) (1990)

Karartma Geceleri (film) (1990)

Berdel (film) (1990)

Üçüncü Göz (film) (1989)

Dönüş (film) (1988)

Yağmur Kaçakları (film) (1987)

Kızımın Kanı (film) (1987)

Ses (film) (1986)

Adem ile Havva (film) (1986)

Kıskıvrak (film) (1986)

Acı Dünyalar (film) (1986)

Beyoğlu`nun Arka Yakası (film) (1986)

Bir Avuç Cennet (film) (1985)

Tele Kızlar (film) (1985)

Paramparça (film) (1985)

Kan (film) (1985)

Damga (film) (1984)

Alev Alev (film) (1984)

Yosma (film) (1984)

Pehlivan (film) (1984)

Beyaz Ölüm (film) (1983)

Gecenin Sonu (film) (1983)

Derman (film) (1983)

Çocuklar Çiçektir (film) (1983)

Arkadaşım (film) (1982)

Yol (film) (1982)

Kaçak (film) (1982)

Delikan (film) (1981)

Herhangi Bir Kadın (film) (1981)

Adak (film) (1980)

Sürü (film) (1978)

Seninle Son Defa (film) (1978)

Maden (film) (1978)

Kanal (film) (1978)

Lekeli Melek (film) (1978)

Bizim Kız (film) (1977)

Baraj (film) (1977)

Nehir (film) (1977)

Sevgili Dayım (film) (1977)

Şeref Sözü (film) (1977)

Aşk Dediğin Laf Değildir (film) (1976)

Öyle Olsun (film) (1976)

Kader Bağlayınca (film) (1976)

Gece Kuşu Zehra (film) (1975)

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (film) (1975)

Ateş Böceği (film) (1975)

Merhaba (Bizim Aile) (film) (1975)

Delisin (film) (1975)

Evcilik Oyunu (film) (1975)

Ah Nerede (film) (1975)

Çapkın Hırsız (film) (1975)

Mavi boncuk (1974)

Hababam Sınıfı (film) (1974)

Memleketim (film) (1974)

Mahçup Delikanlı (film) (1974)

Esir Hayat (film) (1974)

Kanlı Deniz (film) (1974)

Boşver Arkadaş (film) (1974)

Yaz Bekarı (film) (1974)

Oh Olsun (film) (1973)

Canım Kardeşim (film) (1973)

Yalancı Yarim (film) (1973)

Umut Dünyası (film) (1973)

Bebek Yüzlü (film) (1973)

Yeryüzünde Bir Melek (film) (1973)

Üç Sevgili (film) (1972)

Tatlı Dillim (film) (1972)

Sev Kardeşim (film) (1972)

Para (film) (1972)

Azat Kuşu (film) (1972)

Suçlu (film) (1972)

Sisli Hatıralar (film) (1972)

Aşkların En Güzeli (film) (1972)

Feryat (film) (1972)

Kaderimin Oyunu (film) (1972)

Melek mi, Şeytan mı? (film) (1971)

Beyoğlu Güzeli (film) (1971)

Vefasız (film) (1971)

Emine (film) (1971)

Solan Bir Yaprak Gibi (film) (1971)